Банк Жилищного Финансирования продлевает сроки действия опций «Быстрый выход на сделку», «Надежный клиент» и «Сумма имеет значение» до 31 января 2021 года, говорится в релизе финучреждения.



«При выборе опции «Быстрый выход на сделку», если клиент выходит на сделку в период от 10 до 25 дней после одобрения (кредита), то ему предоставляется скидка в размере 0,5% или 0,7% в зависимости от типа выбранного продукта и источника поступления заявки. Если клиент выходит на сделку в течение трех дней с момента одобрения, предоставляется скидка 0,5% вне зависимости от источника происхождения заявки», — сказано в сообщении.

При выборе опции «Надежный клиент» предоставляется скидка 0,5% от суммы кредита . На скидку будет влиять категория кредитной истории.

При выборе опции «Сумма имеет значение» клиенту предоставляется скидка в размере 0,5% при сумме кредита от 5 млн рублей (для Москвы и Московской области) и от 3 млн рублей (для остальных регионов присутствия банка).