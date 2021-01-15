Ошибки в работе сотрудников банков, различных ведомств и министерств являются основными причинами утечки баз данных россиян в Интернете. Об этом заявил руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета РФ Константин Комарда в интервью ТАСС.

Он отметил, что вопрос утечки в даркнет сведений о паролях от личных кабинетов, данных банковских карт, информации о счетах и остатках денежных средств на них, паспортах, номерах мобильных телефонов стоит сейчас остро. «Низкий уровень компьютерной грамотности населения является благоприятной средой для деятельности злоумышленников. Добавить к этому недостаточное принятие мер компаниями по защите от внутренних и внешних киберугроз, ошибки в работе сотрудников, производящих утечки информации либо умышленное хищение баз данных, — и сведения о миллионах наших граждан оказываются в глобальной Сети», — сказал Комарда.



Все слитые базы данных в основном продаются на специальных ресурсах в даркнете. «Это уже неоднократно продемонстрировали материалы наших расследований, когда слитые в Сеть персональные данные использовались для подготовки и совершения особо тяжких преступлений. Для решения этой проблемы нужен комплексный подход, в том числе на законодательном уровне», — сказал глава отдела, отметив, что Следственный комитет участвует в этой работе.