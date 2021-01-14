Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил возмещать налоги, уплаченные несовершеннолетними предпринимателями в качестве самозанятых и ИП. Соответствующее письмо он направил руководителю ФНС Даниилу Егорову, передает RT.

Как отметил Кудж, реализация предпринимательских проектов в подростковом возрасте демонстрирует инициативность, трудолюбие молодых людей, что впоследствии позволяет им качественнее имплементировать свои знания и способности как в личные стартапы, бизнес-идеи, так и в деятельность компаний — будущих работодателей. Поэтому предпринимательская инициативность несовершеннолетних граждан заслуживает максимального поощрения, считает Кудж.

«Просим вас рассмотреть возможность возмещения в полном объеме налогов, уплаченных несовершеннолетними предпринимателями (самозанятые и ИП), на получение ими аккредитованных государством образовательных услуг по достижении 18 лет. В этом возрасте молодые люди смогут самостоятельно распоряжаться средствами и потратить их на оплату учебных программ, курсов и других образовательных услуг», — говорится в обращении ректора.