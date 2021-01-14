Уровень киберпреступности в России за последние семь лет вырос в 20 раз и продолжает увеличиваться. Об этом сообщил руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета РФ Константин Комарда в интервью ТАСС.

«В целом с 2013 года уровень преступности в сфере информационных технологий возрос более чем в 20 раз и продолжает увеличиваться. Сегодня каждое седьмое преступление в России совершается с помощью информационных технологий или в киберпространстве», — сказал Комарда.

По его словам, действия киберпреступников становятся все более агрессивными. Они тщательно скрывают свои следы и сохраняют анонимность, что максимально осложняет сбор доказательств. «Практически всегда при совершении киберпреступлений применяются методы цифровой конспирации: шифрование данных, в том числе с использованием специализированных программ для маскировки IP-адресов, выход в Сеть через публичные точки доступа, использование учетных записей и идентифицирующих данных, принадлежащих иным лицам, не осведомленным о таком использовании, и так далее», — пояснил Комарда.



Он отметил, что для противостояния такому новому виду угроз мало традиционного подхода к расследованию, необходимо понимание сотрудниками правоохранительных органов специфики функционирования киберсферы, ее трансграничного характера, умение работать в информационной среде, коммуницировать с представителями IT-компаний и другими специалистами, понимание, как и где искать доказательства, как их фиксировать. «И, в конце концов, грамотно построить диалог с участниками уголовного процесса, допросить свидетелей, подозреваемых и обвиняемых в совершении таких преступлений», — заключил глава отдела.