Пайщики паевых инвестиционных фондов , доступных только для квалифицированных инвесторов, а также биржевых ПИФов при погашении паев смогут получать не только деньги, но и другое имущество, которое входит в состав фонда (например, объекты недвижимости). Об этом сообщается на сайте Банка России.

Указание регулятора, которое вводит требования к этой процедуре, зарегистрировал Минюст. Оно вступает в силу 1 февраля 2021 года одновременно с соответствующими поправками в закон об инвестиционных фондах.



«Появление у инвестора права требовать получения имущества при погашении пая должно повысить инвестиционную привлекательность ПИФов», — отмечают в Центробанке. Уточняется, что по закону такая возможность должна быть предусмотрена правилами доверительного управления фондом.