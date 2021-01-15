Следователи завершили расследование еще одного уголовного дела о взяточничестве против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и его соучастников, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции Дмитрия Захарченко и ряда его соучастников — Валерия Маркелова, Василия Критинина и Виктора Белевцова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... «получение взятки; посредничество во взяточничестве; дача взятки... Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — сказала она.

СК ранее отмечал, что Захарченко обвиняется в получении взяток на сумму порядка 1,5 млрд рублей за покровительство по службе в течение десяти лет организованной преступной группе. В состав ОПГ, по данным следствия, входили член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов, совладелец группы компаний «1520» Борис Ушерович.

В релизе СК отмечается, что к преступлениям Захарченко привлек своих знакомых — адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина. Также упоминаются эпизоды взяточничества, связанные с отдыхом полковника в гостиницах в Красной Поляне.