СберБанк в декабре заработал 62,5 млрд рублей, а за весь прошлый год получил 781,6 млрд рублей чистой прибыли. Такие данные отчетности по РСБУ без учета событий после отчетной даты представлены в релизе финучреждения.

Годовая чистая прибыль банка уменьшилась на 7,7%, свидетельствуют данные отчетности .

Чистый процентный доход вырос на 14,3% относительно 2019 года, что, как поясняют в банке, было обусловлено высоким темпом роста кредитования, снижением стоимости клиентских средств вслед за динамикой ключевой ставки и понижением ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов . Чистый комиссионный доход повысился на 8,4%. «Несмотря на волатильность потребительской активности из-за пандемии, главными драйверами роста комиссионных доходов в течение года оставались расчетные операции и эквайринг. Кроме того, удвоились доходы от операций клиентов на финансовых рынках в связи с высоким спросом на инвестиционные продукты . Поддержку росту комиссионных доходов в декабре оказало восстановление потребительской активности, в том числе в результате отказа от зарубежных поездок», — отмечается в сообщении.

Активы «Сбера» по итогам года выросли на 19,7% (на 14,7% без учета валютной переоценки) и на 1 января 2021 года составили 33,1 трлн рублей. В декабре активы снизились на 0,8% преимущественно за счет сокращения кредитов банкам в рамках управления краткосрочной ликвидностью.

В декабре банком был выдан максимальный за год объем кредитов — 2,2 трлн рублей, из которых 0,5 трлн выдано физическим лицам, 1,7 трлн — юридическим лицам. Кредитный портфель вырос на 0,9% без учета валютной переоценки.

За год корпоративным клиентам было выдано 13,5 трлн рублей (плюс 4%), розничным — 4,2 трлн (плюс 26%). Корпоративный кредитный портфель «Сбера» вырос на 16,1% (на 9,1% без учета валютной переоценки) до 15,5 трлн. Положительная динамика портфеля наблюдалась с середины 2020 года, уточняют в банке. Портфель розничных кредитов вырос за год на 17% до 8,5 трлн рублей, в том числе портфель ипотечных кредитов увеличился на 21,2%.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле вырос за 2020 год с 2,17% до 3,2% преимущественно за счет роста просроченной задолженности в корпоративном сегменте.

Объем средств физических лиц в декабре увеличился на 0,9 трлн рублей, или на 6,1% без учета валютной переоценки, что в полтора раза превысило аналогичный прирост декабря 2019 года, указано в сообщении. В целом по итогам года объем средств физических лиц вырос на 15,3% (на 11,6% без учета валютной переоценки) до 15,7 трлн рублей.

Объем средств юридических лиц за декабрь сократился на 0,8% за счет валютных колебаний (без учета которых рост составил 0,3%). За 2020 год объем средств корпоративных клиентов вырос на 17,3% (на 7,9% без учета валютной переоценки) до 7,8 трлн рублей.

Рост общего объема средств клиентов за год составил 16% (10,4% без учета валютной переоценки), их остаток превысил 23,5 трлн рублей.

Базовый капитал и основной капитал банка в декабре изменились незначительно и составили 3,578 трлн и 3,728 трлн рублей соответственно, указано в релизе. В расчет базового и основного капитала не включена прибыль 2020 года до завершения аудита. Общий капитал за месяц вырос на 1,4%, до 4,758 трлн рублей, в основном за счет полученной чистой прибыли. За год указанные показатели прибавили 8,4%, 13% и 4,2% соответственно.

Показатель достаточности базового капитала банка (Н1.1, минимальный уровень без учета надбавок — 4,5%) составил на 1 января 2021 года 11,24% (минус 0,08 процентного пункта за декабрь и плюс 0,73 п. п. за год), основного капитала (Н1.2, минимум 6%) — 11,71% (минус 0,08 п. п. и плюс 1,21 п. п.), общего капитала (Н1.0, минимум 8%) — 14,93% (плюс 0,17 п. п. и плюс 0,42 п. п. соответственно).



Рентабельность капитала банка по итогам года составила 16,5%, рентабельность активов — 2,6%.