Росбанк на базе присоединяемого Русфинанс Банка собирается создать филиал «Росбанк Авто», специализирующийся на выдаче автокредитов , пишет «Коммерсант» . Процесс интеграции кредитных организаций завершится в I квартале, рассказали в Росбанке. Создание отдельных вертикалей бизнеса в форме филиалов позволяет сохранить фокус на автокредитовании, предложить клиентам и партнерам более широкий спектр банковских продуктов и повысить рентабельность бизнеса.

По словам собеседника в крупном банке, занимающемся автокредитованием, объем экономии может составить от сотен миллионов до 1 млрд рублей с учетом единой IТ-инфраструктуры, единых контрактов с БКИ и прочего. Кроме того, появятся новые возможности для кросс-продаж через общую базу данных и клиентов.

Как отметил управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов, управлять дочерним банком напрямую из головного офиса банка проблематично: необходимо создавать отдельный совет директоров, дублировать позиции людей. При открытии же филиала возможно создание такой корпоративной структуры, при которой указания правления основного банка обязательны и для филиала. Дополнительным плюсом может быть более удобная система фондирования, считает он.

В масштабах Росбанка портфель Русфинанс Банка не является незначительным, банк сможет управлять направлением и развивать его, считают эксперты.