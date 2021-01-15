Почта России в 2021 году планирует добавить новые функции в свое приложение, в том числе возможность получения клиентом посылки в определенное им время. Об этом в интервью на Гайдаровском форуме сообщил гендиректор компании Максим Акимов.

«Мы хотим запустить в мобильном приложении очень востребованные сервисы — например, переадресацию, когда вы хотите изменить формат или место получения. Другие функции — сервис электронных доверенностей, доставку в точный тайм-слот. Конечно, все это надо запускать довольно быстро, чтобы отвечать растущим запросам потребителей. Мы в это инвестируем большие ресурсы», — сказал он, уточнив, что речь идет о планах компании на 2021 год.