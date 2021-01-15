Возможность с помощью денежно-кредитной политики обеспечивать высокие темпы экономического роста находится под большим вопросом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме.

«Денежно-кредитная политика, на мой взгляд, безусловно, вносит вклад в рост благосостояния», — признала Набиуллина. По ее словам, бенефициаром низкой и контролируемой инфляции, которой добивался ЦБ, являются широкие слои населения.



«Но попытки с помощью денежно-кредитной политики обеспечивать не только ценовую и финансовую долгосрочную стабильность, но и высокие темпы экономического роста — здесь большой знак вопроса. Мне кажется, опыт развитых стран это наглядно демонстрирует», — отметила она. По словам главы ЦБ, устойчивый рост благосостояния достигается структурной политикой по созданию высокопроизводительных рабочих мест, конкуренции, инвестклимата и развития образования.