Использование инструментов нетрадиционной денежно-кредитной политики стало бы авантюрой для России и может стать авантюрой для мира, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме.

К нетрадиционной политике глава российского ЦБ отнесла низкие и отрицательные ставки, скупку активов центробанком и бесконечное наращивание госдолга и дефицита бюджета. «Мы к этому относимся осторожно, все-таки пределы этой политики есть, такой нетрадиционной. Мне так кажется, что страны, которые ее проводят, каждый раз тестируют новый рубеж: вроде ничего не случилось, долги обслуживаются, инфляция не выросла, — и делают следующий шаг», — сказала Набиуллина.

«Но, на мой взгляд, для России это было бы авантюрой. Это, может быть, будет авантюрой и для мира, потому что никто не знает долгосрочных последствий», — заметила она. Кроме того, для России эта политика не подходит, потому что страна больше подвержена внешним шокам и не имеет собственной резервной валюты, добавила глава ЦБ.

По ее словам, из нетрадиционной политики «очень тяжело выйти», с этим уже сталкиваются страны, которые ее использовали.



«Экономического роста высокого эта политика не обеспечила. И, скорее, произошло, действительно, раздувание всех финансовых пузырей, которые должны будут сдуться; еще никто не научился их сдувать каким-то упорядоченным образом. Плюс к этому появляются уже признаки того, что начинает расти инфляция», — отметила Набиуллина.