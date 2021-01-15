Основной владелец «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов в ходе выступления на Гайдаровском форуме в пятницу рассказал, почему экономическая изоляция обернется для России полной катастрофой.

Отвечая на вопрос модератора — ректора Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Сергея Синельникова-Мурылева — о том, может ли страна отказаться от внешних экономических связей, он напомнил, что Россия очень сильно зависит от экспорта и импорта. «Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, то национальная экономика сожмется раза в два, мы просто физически встанем», — сказал бизнесмен. По его словам, почти половина российского бюджета зависит от поступления доходов от нефтегазового экспорта, экономика теснейше интегрирована в мировую. «Такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия, просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать», — добавил Мордашов.

По его словам, российскому потребителю будет нанесен «тяжелейший удар», если его лишат возможности покупать кока-колу, иностранные автомобили, информационные услуги. «Интересы каждого из нас как потребителя и наемного работника или предпринимателя пострадают колоссальным образом без возможности экспортировать и импортировать. Поэтому все разговоры про автаркию (экономический режим самообеспечения страны, в котором минимизируется внешний товарный оборот. — Прим. РБК), про изоляцию страны мне кажутся очень искусственными», — отметил он.

Совладелец «Северстали» признал, что есть необходимость защиты внутреннего рынка и мер его стимулирования, но это не должно заслонять «фундаментального факта», что автаркия для России невозможна. «Она обернется полной экономической катастрофой», — резюмировал бизнесмен.