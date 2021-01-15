Минтруд России рассчитывает завершить работу по методике расчета коэффициента прожиточного минимума для регионов в январе-феврале текущего года. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума заявил глава ведомства Антон Котяков.

«В том числе мы сейчас делаем сверку расчета прожиточного минимума на основании данных Федеральной налоговой службы, <...> на основании данных статистики и на основании данных самих субъектов. В принципе, я думаю, что январь-февраль и мы эту работу закончим», — сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть опубликована методика расчета коэффициентов регионального прожиточного минимума.

По словам министра, изменение методики расчета прожиточного минимума является инструментом по борьбе с бедностью.

Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля (сейчас — 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ — 11 653 рубля (рост на 3,7%).