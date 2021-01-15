Объем международных резервов России увеличился в декабре на 13,098 млрд долларов, свидетельствуют данные Центробанка.

Так, по состоянию на 1 января показатель равнялся 595,774 млрд долларов против 582,676 млрд на 1 декабря текущего года.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Как показывает статистика ЦБ, причиной увеличения показателя в декабре стал рост стоимостного объема монетарного золота со 133,67 млрд долларов на начало отчетного месяца до 138,754 млрд на 1 января. Валютные резервы также выросли: в частности, резервы в иностранной валюте — с 436,885 млрд долларов на 1 декабря этого года до 444,495 млрд на 1 января, резервы в СДР — с 6,946 млрд до 6,996 млрд, резервная позиция в МВФ — с 5,175 млрд до 5,528 млрд долларов.

Напомним, в ноябре , октябре и сентябре 2020 года российские ЗВР сократились. До этого, летом, был зафиксирован новый рекорд по размеру резервов — 600,7 млрд долларов на 7 августа 2020 года.

Как свидетельствуют материалы ЦБ, международные резервы РФ выросли за 2020 год на 41,415 млрд долларов (в 2019-м — примерно на 85,9 млрд).

