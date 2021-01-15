Американский доллар еще не менее 30—40 лет будет оставаться основной валютой, при этом США фактически уже уступили Китаю место первой по величине мировой экономики, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме.

«Американская валюта как мировая резервная валюта будет превалировать еще долго, не менее 30—40 лет она будет оставаться основной. Китайская валюта не станет мировой резервной валютой, потому что Китай пока не обеспечивает свободу движения капитала», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Кудрина, китайская экономика уже стала крупнейшей в мире, но прогнозировать влияние Китая на мировую экономику будет невозможно, «пока Китай не раскроется и не станет более прозрачным для всего мира».