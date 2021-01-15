Мировое сообщество должно перейти к экономике с низким потреблением углеводородов. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая в пятницу по видеосвязи на Гайдаровском форуме.

«Надо перейти к экономике с низким потреблением углеводородов», — сказала Георгиева. «Возврат к 2019 году [после пандемии] — это не то, что нужно. Необходимо строить экономику завтрашнего дня, — отметила она. — Наша задача — сделать шаг вперед в оценке качества роста».

По мнению главы МВФ, требуются инвестиции не только в сфере климата, но и для помощи тем, кто лишился работы в результате вызванного пандемией кризиса.