Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что задача научиться регулировать экосистемы является ключевой на ближайшей период времени. Об этом она заявила на Гайдаровском форуме.

«Нам нужно научиться регулировать экосистемы, мы пока их не умеем регулировать», — сказала она. Набиуллина отметила, что в Китае и ЕС уже появляется соответствующее законодательство.

Основными вопросами председатель Центробанка считает проблему дискриминационного доступа к экосистеме и защиту персональных данных внутри и вне ее. «Третья наша особенность: я нигде в мире не нашла, когда экосистема формируется вокруг крупного банка, это тоже для нас особый вызов», — отметила Набиуллина.



Ранее глава ЦБ неоднократно говорила о рисках функционирования банковских экосистем. Она предлагала ввести стандарты раскрытия в отчетности банков информации о вложениях в экосистему.