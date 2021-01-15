Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ведет еженедельный мониторинг цен на услуги связи и не видит оснований для их роста на 15% в 2021 году, говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мониторинг ведется с марта 2020 года и, в случае экономически необоснованного повышения цен, ФАС принимает необходимые меры антимонопольного реагирования, предусмотренные Законом о защите конкуренции.

«По результатам проведенного ведомством мониторинга по состоянию на январь 2021 года ФАС России не обнаружила оснований для роста тарифов на услуги связи на 15% в 2021 году. Что касается повышения цен на соответствующие услуги в январе 2020 года, то ФАС России проводила анализ экономической обоснованности указанного повышения. Анализ показал, что основания для роста тарифов на услуги связи отсутствовали», — отмечается на сайте службы.

Ранее в прогнозе агентства Content Review сообщалось, что в течение года услуги связи подорожают на 15—16%, однако рост будет неравномерным.

Антимонопольная служба продолжает мониторинг ситуации на рынке услуг связи, говорится на сайте ведомства.