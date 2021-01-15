В течение года услуги связи подорожают на 15-16%, однако рост будет неравномерным, говорится в прогнозе агентства Content Review. Базовые услуги, включая голосовые звонки и Интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, чем тарифы средней и высокой категории. Также операторы будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги и корпоративные контракты.

Главным фактором, повлиявшим на динамику доходов операторов, стала пандемия, финансовый кризис, волатильность курса национальной валюты и общая неопределенность, отметили эксперты. В 2021 году негативные последствия могут быть ослаблены в первую очередь за счет вакцинации населения и снятия ограничений.

К краткосрочным факторам роста расходов операторов на предоставления услуг связи относится ежегодное подорожание товаров и услуг, участвующих в производственной цепочке операторов; динамика курса национальной валюты. К среднесрочным факторам относятся государственные инициативы, расходы на которые операторы вынуждены резервировать ежегодно: «Пакет Яровой» и «Суверенный Интернет», «Социальный Интернет», обязательное использование единой биометрической системы для идентификации абонентов, а также необходимость создать избыточные мощности сетей в новых местах скопления абонентов. К долгосрочным факторам относится внедрение 5G.

Совокупно ежегодные расходы операторов на исполнение законодательных инициатив в случае их принятия в текущей конфигурации могут превысить 200 млрд рублей, говорится в сообщении агентства. Наибольший рост расходов ожидает абонентов в основном на тарифах с абонентской платой от 500 до 900 рублей и клиентов, приобретающих услуги операторов для обеспечения удаленного режима работы, включая облачные услуги.

По словам замглавы Минцифры РФ Олега Иванова, в России операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и информировать об их изменениях своих абонентов заранее, сообщает ТАСС. «Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили. Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС. Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим», — заявил Иванов.