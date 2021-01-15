Число банкротств физлиц в 2020 году возросло более чем на 70%, свидетельствуют данные «Федресурса». В то же время количество корпоративных банкротств в кризисный год снизилось почти на 20%. Но это ненадолго — по итогам 2021 года их число может увеличиться на 20—30%, считают опрошенные Банки.ру аналитики.

Банкротство бизнеса отложили на 2021 год

В 2020 году количество корпоративных банкротств снизилось на 19,9% в годовом выражении, а число введенных судами процедур наблюдения — на 23,3%. Всего за год банкротами были признаны 9,9 тыс. юридических лиц. При этом количество сообщений кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве сократилось на 8,3%, а со стороны должников, наоборот, выросло на 2,1%. Как и в 2019 году, наибольшее количество банкротств пришлось на компании, работающие в сфере торговли, строительства, недвижимого имущества, обрабатывающего производства, а также консалтинга и научно-технической деятельности.

Одна из причин сокращения числа банкротств предприятий в кризисный год — это введенный правительством мораторий на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности компаний и предпринимателей из пострадавших отраслей. Он действовал с конца марта прошлого года до 7 января 2020-го.

Заместитель министра экономического развития Илья Торосов допустил, что в ближайшее время может произойти некоторое увеличение случаев подачи кредиторами и должниками «отложенных» заявлений о банкротстве. Тем не менее в первые дни после отмены запрета (с 8 по 11 января) число сообщений кредиторов о намерении признать компании банкротами не превышало средний уровень января 2020 года, отмечает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

Мораторий коснулся порядка 15% всех зарегистрированных компаний в РФ (около 0,5 млн организаций) и около 40% ИП (1,6 млн индивидуальных предпринимателей) из наиболее пострадавших отраслей, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. «Дальнейшее продление моратория вряд ли привело бы к улучшению экономической ситуации в стране, поскольку основной причиной его применения было предоставление собственникам времени для перестроения бизнеса под требования новых экономических реалий», — считает он.

Кроме того, на динамику корпоративных банкротств повлияла поддержка государства в форме льготных кредитов и субсидий, а также предоставленная возможность реструктурировать кредиты (в том числе рефинансировать их под более низкую ставку), отмечает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. «Это помогло позволить избежать большего количества банкротств, но и могло перенести проблемы отдельных предприятий на 2021 год», — добавляет она.

По оценке НРА, количество банкротств в 2021 году может вырасти на 20—25%. НКР прогнозирует 30-процентный рост с учетом эффекта низкой базы 2020 года. Тем не менее число заявлений о несостоятельности в 2021 году не превысит показателей 2019 года, полагают в ПСБ, основываясь на результатах мониторинга финансового состояния своих клиентов.

Наибольшее количество банкротств предприятий будет наблюдаться во II квартале, считает Караваева. Это будет связано в том числе с постепенной отменой послаблений по резервированию реструктурированных кредитов, когда ухудшение платежной дисциплины заемщиков начнет признаваться банками и будет отражено в их отчетности.

Бум банкротств граждан продолжился

В сегменте потребительских банкротств в 2020 году продолжился бурный рост. По данным «Федресурса», число граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных несостоятельными в течение года, превысило 119 тыс. человек, что на 72,6% больше, чем годом ранее.

С момента запуска процедуры потребительского банкротства в октябре 2015 года такой статус получили уже больше 282 тыс. граждан. Физлица, как правило, сами инициируют собственное банкротство — в 94,5% случаев в 2020 году.

В сентябре появился новый механизм внесудебного банкротства, который существенно упростил и удешевил процедуру для должника. В период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года МФЦ опубликовали в «Федресурсе» более 1,8 тыс. сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства. Но поскольку процедура длится полгода, пока нет ни одного банкрота, получившего статус во внесудебном порядке.

«Механизму внесудебного банкротства физических лиц всего четыре месяца, он проходит этап донастройки. На текущем этапе мы видим задачей совместно с регионами проведение точечной работы с целевой аудиторией этого механизма», — отмечает Илья Торосов.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru