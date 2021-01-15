Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Русьуниверсалбанка на уровне «ruBB» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, комфортной позицией по капиталу, ограниченными показателями рентабельности, адекватным качеством активов, умеренно сильной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, на 1 декабря 2020 года около 47% валовых активов банка размещено на корсчете и депозитах в Банке России, также существенную долю (25% валовых активов) занимают средства, размещенные в НКО НКЦ (АО) для заключения и исполнения сделок на валютном рынке.

Умеренно сильная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности при невысокой доле привлеченных средств в пассивах (за период с 1 декабря 2019 года по 1 декабря 2020-го среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 102%, ликвидными активами (LAT) — 244%, доля привлеченных средств в пассивах на 1 декабря 2020-го — 32%).