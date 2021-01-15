Дополнительная либо расширенная индексация социальных выплат возможна спустя несколько месяцев, но не раньше апреля, когда станет ясно, как экономика прошла первый квартал и в какую сторону развернется ситуация с пандемией. Об этом рассказал агентству «Прайм» главный экономист ФГ БКС Игорь Тихомиров.

«Пока вопрос в ограниченных средствах бюджета — чтобы помочь всем, денег понадобится больше, поэтому пока индексируют лишь тем, кто наименее защищен — например, семьям с детьми, или людям с особыми заслугами», — указал он.

Согласно подготовленному Минтрудом проекту постановления правительства, россиянам с 1 февраля могут повысить ряд пособий, выплат и компенсаций. Сообщается, что коэффициент индексации определен в размере 1,049% — по величине инфляции. Она по итогам 2020 года составила 4,9%.

Изменения предположительно коснутся лишь отдельных категорий граждан — подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, инвалидов. Они также затронут семьи, имеющие детей и других льготников.

По словам Тихомирова, упомянутые категории относительно немногочисленны, поэтому больших денег на увеличение выплат не потребуется. В дальнейшем все будет зависеть от ситуации в российской экономике — если верить большинству прогнозов, со второго квартала следует ждать улучшений. Острый период пандемии пройдет, и в бюджете появятся дополнительные средства.

Тогда и зайдет речь о расширенной или дополнительной индексации, будет определен более широкий круг адресатов.

Не стоит забывать и о думских выборах, намеченных на сентябрь. «Надолго отложить их вряд ли смогут, поэтому за несколько месяцев весьма вероятна традиционная индексация для тех или иных категорий — бюджетников, пенсионеров и т. п. Возможно, решат наконец индексировать пенсии работающим пенсионерам — президент уже поручил проработать этот вопрос. Но обсуждаться все это будет не раньше апреля, когда станут ясны итоги первого квартала», — заключил он.