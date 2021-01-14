Это может быть связано с сокращением размера выплат и постепенным выходом из ограничений.
В России на 11 января 2021 года официально зарегистрировано 2,77 млн безработных, сообщили «Известиям» в Минтруде. Там пояснили, что в последние месяцы наблюдается тенденция на снижение численности представителей этой категории граждан — за прошедшие 3,5 месяца численность официально зарегистрированных безработных граждан снизилась почти на 1 млн.
Реальное число безработных, согласно данным Росстата, гораздо больше, чем зарегистрированных на биржах труда. По данным министерства, в ноябре прошлого года общая численность этой категории граждан составляла 4,6 млн. Показатель высчитан по методологии Международной организации труда (МОТ) и регистрирует людей, которые не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. В последние месяцы 2020 года количество вакансий на биржах труда превышало докризисный уровень, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте труда России.
Численность официально безработных сокращается из-за постепенного выхода страны из режима ограничений, полагает зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова. По ее словам, люди возвращаются на работу, больше возможностей для МСП, сферы торговли и услуг. Сокращение числа официально зарегистрированных безработных может быть связано с созданием новых рабочих мест, предположил вице-президент Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. В Госдуме считают, что основную роль в этом сыграла отмена повышенных пособий.
По словам члена думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олега Шеина, на данный момент из-за цифровизации под угрозой находятся многие профессии. Наиболее уязвимыми парламентарий назвал продавцов, охранников, вахтеров. Позже может возникнуть риск для существования таких профессий, как водитель, бухгалтер, банковский служащий, операционист, подчеркнул Шеин.
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