Основная часть инвесторов-физлиц в России — мужчины, возраст большинства составляет 30—40 лет, а размер 75% счетов, открытых у брокеров, — до 10 тыс. рублей. Об этом сообщает ЦБ, составивший на основе информации крупнейших брокеров портрет российского розничного инвестора.

Физическим лицам принадлежат активы на брокерских счетах на 6,7 трлн рублей, свидетельствуют данные отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Это 53% общего объема активов на брокерском обслуживании (12,7 трлн). За девять месяцев 2020 года активы на брокерском обслуживании в совокупности увеличились на 1,8 трлн рублей: активы физлиц — на 1,2 трлн (в том числе на 0,8 трлн в III квартале), а юридических лиц — только на 0,6 трлн.

В среднем у крупнейших брокеров — кредитных организаций и некредитных финансовых организаций на 5,7% счетов сконцентрировано 93,9% клиентских активов, а на 1% крупнейших счетов — 64% клиентских активов. На 30 сентября 2020 года у крупнейших брокеров более чем на 75% счетов сумма активов не превышает 10 тыс. рублей, а в совокупности на них приходится примерно 0,02% активов физических лиц на брокерском обслуживании. Однако доля объема средств на счетах «среднего класса» (с объемом активов от 100 тыс. до 1 млн рублей) постепенно растет: на отчетную дату она составила 5,6% против 4,1% на конец 2018 года.

На 30 сентября 2020-го клиентами брокеров были 7,6 млн физических лиц. Из них, согласно представленным крупнейшими брокерами данным, примерно 70% — мужчины. При этом на них приходится около 75% активов.

Возраст большинства клиентов на брокерском обслуживании — 30—40 лет. В то же время более половины совокупных активов сосредоточено у клиентов 40—60 лет. «Необходимо отметить, что на рынок приходят не только молодые люди с небольшими суммами и желанием попробовать новые финансовые продукты, но и люди в более зрелом возрасте, с жизненным опытом и консервативным подходом к инвестированию. Если раньше наибольшее количество счетов приходилось на клиентов 25—35 лет, то сейчас — на людей в возрасте 30—40 лет, — выяснили в ЦБ. — Для сравнения: в доверительном управлении средний возраст клиентов — больше 45—55 лет (согласно информации, представленной крупнейшими управляющими компаниями)».

В материале ЦБ уточняется, что оценки были сделаны «на основании информации от семи крупнейших брокерских компаний путем ее экстраполяции на остальных участников рынка с учетом имеющихся сведений, предоставляемых организациями в рамках регулярной отчетности». «Данная оценка может быть скорректирована в дальнейшем при получении более точной информации от большего количества участников», — указывает регулятор.