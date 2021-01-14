Российский ВВП в этом году будет отыгрывать падение, а в 2022-м может превзойти показатель 2019 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС на полях Гайдаровского форума.

«В текущем году будем отыгрывать падение. Я думаю, что до конца года мы его отыграем. Соответственно, рост ВВП должен быть около 4% в этом году. В 2022 году, надеюсь, начнется поступательная прибавка уже к уровням 2019 года», — сказал он.

По словам парламентария, российская экономика пострадала от пандемии, но падение оказалось ниже, чем в Европе, США и других странах.

Аксаков также отметил, что российская валюта недооценена: при цене на нефть в 60 долларов курс мог бы приблизиться к 65 рублям за доллар и 70—71 рублю за евро.

«Совсем недавно нефть стоила около 40 долларов за баррель, сейчас ее стоимость составляет 55 долларов за баррель. При цене на нефть в 60 долларов и рубль может приблизиться к тем значениям, в которых был до пандемии, — 65 рублей за доллар. Евро, соответственно, будет на уровне 70—71 рубля», — сказал он.



Также, по мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку, курс рубля во многом зависит от ситуации с пандемией и политики новой администрации США. «Посмотрим, как поведет себя новая администрация США. И если она будет более благоразумная с точки зрения взаимоотношений с нашей страной, в том числе с точки зрения санкционных решений, то рубль начнет отыгрывать свою недооцененность», — считает он.