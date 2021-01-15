Биткоин является пузырем на рынке криптовалют и рано или поздно лопнет, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС на полях Гайдаровского форума.

«Это частная валюта, его [биткоина] ценность определяется доверием участников соответствующей информационной системы. В этом плане биткоин является основой одного из пузырей на рынке криптовалют, и я думаю, что рано или поздно этот пузырь должен лопнуть», — сказал он.



По мнению парламентария, использование данной криптовалюты должно регулироваться законодательно, и она может быть даже запрещена как средство платежа. «В любом случае надо перекрыть все каналы использования биткоина для финансирования наркотрафика, террористических операций, отмывания капиталов, коррупционных схем и так далее», — отметил он.

