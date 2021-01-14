Банк России может снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 4%, на следующем заседании в феврале, допустил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Если та же тенденция, которая сегодня складывается, будет продолжаться и в феврале, то я допускаю, что Центральный банк снизит ключевую [ставку] на 0,25 процентного пункта и зафиксирует ее на уровне 4%, — все зависит от конъюнктуры на нефтяном рынке, как будет идти ситуация с пандемией и, соответственно, как будет развиваться макроэкономика во всех ведущих странах: в США, в Европе и в Китае», — сказал он в интервью ТАСС на полях Гайдаровского форума.

Парламентарий не исключает, что ключевая ставка в РФ может опуститься и ниже 4%, если дефляционные факторы будут превалировать над инфляционными, однако считает это маловероятным.

Аксаков пояснил, что в конце прошлого года наблюдался всплеск инфляции, он в том числе был связан со снижением курса рубля. Также в конце прошлого года усилились инфляционные ожидания и у бизнеса, и у граждан. При этом ситуация может измениться с текущим укреплением рубля, ростом цены на нефть и в связи с другими факторами.



При этом, по словам Аксакова, при снижении ключевой ставки доходность банковских депозитов будет оставаться на уровне около 4% годовых, так как банки, нуждающиеся в ликвидности, будут вынуждены поддерживать определенный уровень ставок, стимулирующий граждан формировать вклады.