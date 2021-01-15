АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ДОМ.РФ» на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный» и его облигаций — на уровне «AAA(RU)», говорится в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг «ДОМ.РФ» обусловлен очень высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки от органов власти по причине системной значимости компании для российской экономики и определяющего влияния государства на ее кредитоспособность. При этом «ДОМ.РФ» характеризуется достаточно высоким уровнем собственной кредитоспособности. На долгосрочном горизонте давление на кредитоспособность «ДОМ.РФ» будет оказывать активное развитие бизнеса компании в рамках актуализируемой стратегии на период до 2030 года», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, показатель операционной эффективности (cost to income) за 2019 год существенно не изменился и составил 46,6%. Доля просроченной задолженности на сроки свыше 90 дней составила 6,7% от ссудного портфеля (на 30 сентября 2020 года), при этом значительная часть этих кредитов представлена старыми проблемными ссудами на балансе дочернего банка.

АКРА ожидает снижения уровня капитализации компании на среднесрочном горизонте в связи с передачей ряда имеющихся на балансе объектов движимого и недвижимого имущества в пользу Росимущества.

