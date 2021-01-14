Возобновление Минфином покупок иностранной валюты на рынке не окажет значимого влияния на динамику валютного рынка, также отметил Алексей Заботкин.
Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ сейчас менее очевидна, чем была летом. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах Гайдаровского форума.
«В целом мы исходим из того, что ценовая динамика последних месяцев показывает, что целесообразность [снижения] — она менее очевидна, чем это было летом», — сказал он.
Возобновление Минфином покупок иностранной валюты на рынке не окажет значимого влияния на динамику валютного рынка, заявил также Заботкин.
«Мы исходим из того, что значимого влияния нет, и мы видим, что после объявления [решения Минфина] никакого значимого влияния на динамику валютного рынка уже не произошло, поскольку это ожидаемое решение, связанное с параметрами бюджетного правила», — сказал он.
Зампред ЦБ отметил, что при сохранении текущих цен на нефть Минфин продолжит покупать валюту в течение всего года.
С 15 января по 4 февраля Минфин направит на покупку валюты 106,3 млрд рублей, или 7,1 млрд рублей ежедневно.
Минфин покупает или продает валюту в соответствии с бюджетным правилом в зависимости от того, находится ли фактическая цена российской нефти Urals выше или ниже базовой цены, указанной в федеральном бюджете. В 2021 году базовая цена установлена на уровне 43,3 доллара за баррель.
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