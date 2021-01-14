Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ сейчас менее очевидна, чем была летом. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах Гайдаровского форума.

«В целом мы исходим из того, что ценовая динамика последних месяцев показывает, что целесообразность [снижения] — она менее очевидна, чем это было летом», — сказал он.

Возобновление Минфином покупок иностранной валюты на рынке не окажет значимого влияния на динамику валютного рынка, заявил также Заботкин.

«Мы исходим из того, что значимого влияния нет, и мы видим, что после объявления [решения Минфина] никакого значимого влияния на динамику валютного рынка уже не произошло, поскольку это ожидаемое решение, связанное с параметрами бюджетного правила», — сказал он.

Зампред ЦБ отметил, что при сохранении текущих цен на нефть Минфин продолжит покупать валюту в течение всего года.

С 15 января по 4 февраля Минфин направит на покупку валюты 106,3 млрд рублей, или 7,1 млрд рублей ежедневно.



Минфин покупает или продает валюту в соответствии с бюджетным правилом в зависимости от того, находится ли фактическая цена российской нефти Urals выше или ниже базовой цены, указанной в федеральном бюджете. В 2021 году базовая цена установлена на уровне 43,3 доллара за баррель.