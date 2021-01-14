России следует внедрить фундаментальную программу социальной помощи, действие которой распространялось бы на всю страну, считает директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.

«Сейчас для России подходящее время, чтобы внедрить фундаментальную программу социальной помощи, действие которой распространялось бы на всю страну. В неблагоприятной экономической ситуации масштабы такой программы увеличивались бы, а при ускорении темпов экономического роста — сокращались. Похожие программы имеются во многих странах», — сказал Селигманн, выступая на Гайдаровском форуме в четверг.

По его мнению, для преодоления нынешнего кризиса России необходимо наладить реальное сотрудничество между секторами, так чтобы системы здравоохранения, образования и социальной защиты выступали против кризиса «единым фронтом». «В России реализованы меры, призванные обеспечить более действенную поддержку семьям с детьми, нетрудоспособному населению и безработным. При этом возможности нынешних мер социальной помощи в стране в части дальнейшего сокращения бедности в предыдущие годы были практически исчерпаны», — сказал Селигманн.

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, — своего рода «стресс-тест» для российской системы образования, считает Селигманн. «В этой ситуации нужно наращивать инвестиции в образование — создавать программы обучения в дистанционном режиме, улучшать условия в школах, обеспечивать защиту учащихся и педагогов», — сказал он.



Из-за закрытия школ в 2020 году в России возможно значительное ухудшение образовательных результатов, отмечает представитель Всемирного банка. «Ранее мы оценивали эти потери в размере чуть менее полугода обучения. Сейчас же наши коллеги уже скорректировали прогноз по потере обучения с плохого на очень плохой. Учащиеся из бедных и социально уязвимых семей теряют в знаниях диспропорционально больше других», — сказал он.

Несмотря на сложности, вызванные пандемией, в части фундаментальных знаний и развитии качества образования Россия является лидером в мире, отметил Селигманн.

В качестве возможного приоритета развития для России Селигманн называет сохранение и развитие человеческого капитала. «На наш взгляд сохранение накопленного человеческого капитала, его защита, а также наращивание может стать приоритетом развития России в долгосрочной перспективе <…> Россия может сосредоточиться на устойчивом восстановлении человеческого капитала, и делиться своими лучшими наработками с другими странами», — сказал он.



Сегодня в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 70% богатства формируется за счет человеческого капитала. Согласно оценкам, приведенным представителем Всемирного банка, в России человеческий капитал составляет 46% от общего объема экономики; выход на уровни стран ОЭСР, мог бы обеспечить долгосрочную устойчивость в ситуации, когда мир постепенно отказывается от ископаемых видов топлива. Российская экономика зависит от сырьевых товаров, а они не безграничны.

«Таким образом, если России не удастся превратить природный капитал в более высокий человеческий капитал, она создаст богатство для сегодняшних поколений, но это будет достигаться за счет устойчивого будущего для своих детей и внуков. Мы знаем, что независимо от уровня доходов в международной конкуренции выигрывают те страны, которые обладают более качественным человеческим капиталом», — заключил Селигманн.