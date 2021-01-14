Государство сейчас не располагает возможностями для значительного снижения налоговой нагрузки, заявил на Гайдаровском форуме заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

«На мой взгляд, потенциала к существенному снижению налоговой нагрузки сейчас у государства просто нет», — сказал он.

При этом, комментируя реплику ведущего сессии форума, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, относится ли это и к налогообложению нефтяных компаний, Сазанов отметил: «По нефтяной отрасли всегда, наверное, можно посмотреть».

По словам замглавы Минфина, даже повышение доходов бюджета не может быть основанием для снижения налоговой нагрузки в стране.

«Проблема в том, что налоговую нагрузку нельзя снизить на год или на два. Это должна быть системная, долгосрочная мера. Если мы говорим о долгосрочном потенциале у государства по снижению налоговой нагрузки, то такого долгосрочного потенциала нет. Если в моменте появляются какие-то излишки, конечно их надо направлять на развитие экономики. Но фискальные меры должны быть долгосрочными. Мы должны понимать, что у нас под эти фискальные меры стимулирующего характера есть долгосрочный источник. Вот таких долгосрочных источников я сейчас не вижу», — сказал Сазанов.