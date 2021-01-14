Основанием для этого не может быть даже повышение доходов бюджета, отметил замглавы ведомства Алексей Сазанов.
Государство сейчас не располагает возможностями для значительного снижения налоговой нагрузки, заявил на Гайдаровском форуме заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.
«На мой взгляд, потенциала к существенному снижению налоговой нагрузки сейчас у государства просто нет», — сказал он.
При этом, комментируя реплику ведущего сессии форума, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, относится ли это и к налогообложению нефтяных компаний, Сазанов отметил: «По нефтяной отрасли всегда, наверное, можно посмотреть».
По словам замглавы Минфина, даже повышение доходов бюджета не может быть основанием для снижения налоговой нагрузки в стране.
«Проблема в том, что налоговую нагрузку нельзя снизить на год или на два. Это должна быть системная, долгосрочная мера. Если мы говорим о долгосрочном потенциале у государства по снижению налоговой нагрузки, то такого долгосрочного потенциала нет. Если в моменте появляются какие-то излишки, конечно их надо направлять на развитие экономики. Но фискальные меры должны быть долгосрочными. Мы должны понимать, что у нас под эти фискальные меры стимулирующего характера есть долгосрочный источник. Вот таких долгосрочных источников я сейчас не вижу», — сказал Сазанов.
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