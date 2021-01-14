Федеральная налоговая служба (ФНС) располагает данными о том, что россияне имеют свыше 700 тыс. финансовых счетов за рубежом на общую сумму около 13 трлн рублей. Об этом заявил на Гайдаровском форуме заместитель руководителя ведомства Дмитрий Вольвач.

«На сегодняшний день мы уже видим, такая база у нас устойчивая — где-то россияне располагают в целом по миру, в том периметре, который покрыт автоматическим обменом (Системой автоматического обмена финансовой информацией — Прим. ред.), где-то более чем 700 тыс. финансовых счетов. Это 400 тыс. налоговых резидентов — юридических и физических лиц. Остатки на этих счетах в рублевом эквиваленте где-то уже превышают 13 трлн рублей», — сказал Вольвач.