Власти Москвы примут следующее решение по ограничениям из-за коронавируса COVID-19 через полторы недели. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, отдельные ограничения, которые действуют на территории города, могут быть ослаблены уже через неделю. «Дождемся следующей недели и там уже с открытыми глазами примем другие решения — либо ослабим ряд ограничений, либо их продлим, все будет зависеть от того, как ситуация будет развиваться», — сказал он.

Собянин отметил, что в Москве с напряжением смотрят на то, повторится ли европейский опыт всплеска заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников или же продолжится снижение числа случаев заражения. Мэр указал, что в конце 2020 года во время рождественских праздников в большинстве стран Европы началось резкое снижение, а затем произошел взрывной рост заболеваемости коронавирусом. «У нас вот эта вот тенденция снижения заболеваемости — это действительно очевидно — она закрепится, или не закрепится, или она снова полезет куда-то вверх. Сложно предсказать», — заявил Собянин.

Вместе с тем градоначальник сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 в Москве прогнозируется до конца месяца. «По моим ощущениям, все равно в январе должен начаться какой-то спад, если не сейчас, то через две-три недели, до конца января все равно должны мы увидеть какую-то позитивную динамику», — сказал он.

Собянин предположил, что жители столицы смогут вернуться к привычной жизни к маю. По его словам, по большей части это будет зависеть от того, насколько активно граждане будут делать прививки от коронавируса.