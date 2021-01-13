Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск курс доллара прибавил 6 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 3 копейки. На 10:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,9 рубля (плюс 16 копеек). Курс евро на 10:13 мск равнялся 89,75 рубля (плюс 14 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг рубль может протестировать уровень 73 рубля за доллар. К концу января ожидается снижение курса доллара до 72 рублей, прогнозировал эксперт.



«Объем закупок небольшой относительно торговых оборотов. Но складывается впечатление, что крупные экспортеры вновь начали придерживать валюту, и не продавать ее на Московской бирже в расчете на снижение курса рубля. По крайней мере в последние дни мы не видели какого-то усиления предложения долларов и евро. А между тем, у экспортеров за длительные новогодние каникулы скопилась валюта. В таких условиях шансов на укрепление рубля не много, рекомендуем готовиться к очередной волне девальвации «россиянина», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.