Росстат в 2021 году будет ежемесячно отслеживать цены на 556 товаров и услуг, что на 36 товарных позиций больше, чем в прошлом году. Это первое крупное обновление списка за последние годы, отмечается в сообщении ведомства.

Значительно увеличилось количество лекарственных средств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости и средств гигиены. Если в 2020 году в ежемесячном режиме велся мониторинг цен более чем на 40 наименований лекарств, то в 2021 году — уже на 53. Пять из них используются при лечении больных коронавирусной инфекцией.

В новый перечень вошли санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы. Включены ряд медицинских процедур (гастроскопия, диагностика на МРТ или КТ), а также услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми на дому. При этом Росстат перестал мониторить цены на ртутные градусники, заменив их на галинстановые.

Список товаров для гигиены дополнен гелем для душа, жидким туалетным мылом, дезодорантом, дезинфицирующим средством для очистки поверхностей (полов, стен, мебели) в виде спрея, геля (на основе хлора, альдегидов или спирта), бумажными столовыми салфетками и носовыми платками.

Сообщается о включении в ежемесячную оценку индекса потребительских цен подписки на онлайн- и видео-сервисы, а также каршеринга — услуг аренды автомобилей.

«Расширение списка экскурсионных программ и туров как по России, так и за ее пределами — в Турцию и ОАЭ позволит лучше оценить динамику развития туристического бизнеса. А стоимость проживания в гостинице будет оцениваться в широком диапазоне — от стоимости спального места в хостеле до номера в пятизвездочном отеле», — отмечается в релизе Росстата.

Одновременно из списка исключены некоторые товары, которые перестали пользоваться спросом у потребителей. Среди них шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели, ковры.

Также с 1 января 2021 года число еженедельно наблюдаемых позиций увеличилось со 102 до 106. Добавились четыре услуги, связанные с туризмом (вместо простой услуги — день проживания в гостинице — выделены пять типов гостиниц: от хостела до пятизвездочной гостиницы).

По-прежнему в еженедельном режиме фиксируются цены на 44 вида продуктов питания, десять наименований лекарств, три марки бензина (АИ-92, АИ-95 и АИ-98) и дизельное топливо, семь услуг ЖКХ, четыре вида услуг городских/муниципальных пассажирских перевозок (городской автобус, трамвай, троллейбус, метро), а также на непродовольственные товары, в том числе товары личной гигиены и первой необходимости, туристические поездки (организованный туризм) в Грецию и в Китай, лечебно-оздоровительные услуги (день пребывания в санатории и день пребывания в доме отдыха или пансионате).



Также отмечается, что в 2021 году Росстат расширит число источников для сбора информации об изменении цен. Для расчета инфляции будут в том числе использоваться данные контрольно-кассовой техники. Это позволит расширить число магазинов, в которых будет вестись ценовой мониторинг, а также список отслеживаемых товаров и услуг.

