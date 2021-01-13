Райффайзенбанк снижает ставки по ипотеке . Об этом в четверг сообщили в кредитной организации.

Теперь приобрести квартиру или апартаменты на первичном и вторичном рынке, а также купить недвижимость под залог собственности можно по ставке от 8,09% при сумме кредита от 7 млн рублей, по ставке от 8,19% при сумме от 3 млн до 7 млн рублей и по ставке от 8,39% при сумме до 3 млн. Cтавка рефинансирования для кредитов на сумму более 7 млн рублей снижена до 7,89%.



Новые тарифы вступают в силу 14 января.