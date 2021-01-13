Правительство готовится с июля 2021 года запустить систему досудебного обжалования решений контролирующих органов — она станет частью ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации КНД», пишет «Коммерсант» . Это следует из постановления №2383 от 30 декабря. По документу, система досудебного обжалования обеспечит единый канал распределения жалоб, их учет и маршрутизацию, а также мониторинг рассмотрения. Предполагается, что это позволит формировать аналитику о контрольно-надзорных действиях (КНД), в том числе собирать однотипные жалобы.

В Минэкономики ожидают, что система позволит получить аналитику самых частых нарушений и ускорит принятие решений, направленных на улучшение системы КНД.

На необходимость «цифрового сопровождения» КНД указал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Параллельно с запуском системы досудебного обжалования правительство совместно с Генпрокуратурой консолидирует информацию о проверках, чтобы в режиме онлайн видеть причинно-следственные связи при их назначении. На проводимую в рамках реформы КНД «регуляторную гильотину» такой механизм уже распространен. Так, ведомства с 2021 года должны ежегодно оценивать эффективность и влияние на экономику обязательных требований к бизнесу, в том числе на основе данных системы досудебного обжалования.

Сам механизм «регуляторной гильотины» также будет масштабирован. По словам Григоренко, в России 54 вида лицензируемой деятельности, еще порядка 500 видов так или иначе связаны с необходимостью получения разрешений, сертификатов, аккредитаций и пр.