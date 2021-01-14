Национальный Расчетный Депозитарий подключился к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России, говорится в релизе eKassir.

«Национальный Расчетный Депозитарий (НРД) предоставил своим клиентам сервис по осуществлению мгновенных и безопасных С2В-платежей, в числе которых зачисление средств частных инвесторов на торговые банковские счета брокеров и управляющих компаний, открытые в НРД. Сервис реализован на базе решения eKassir «Адаптер для СБП», — сказано в сообщении.

С помощью СБП можно перевести на счет до 600 тыс. рублей. Зачисление средств происходит в режиме реального времени. Для частных инвесторов перевод будет бесплатным, комиссия за прием таких платежей взимается с юридического лица.

Первым подключенным к СБП клиентом через НРД стала инвестиционная компания «НФК-Сбережения».