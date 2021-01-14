Мосгорсуд продлил до 18 марта срок домашнего ареста обвиняемому в хищениях бывшему главному акционеру банка «Югра» Алексею Хотину, при этом разрешив ему двухчасовые прогулки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.



«Постановлением Мосгорсуда срок домашнего ареста в отношении Хотина продлен до 18 марта 2021 года», — сказал представитель суда. Аналогичное решение суд принял в отношении бывшего председателя правления «Югры» Дмитрия Шиляева и бывшего президента банка Алексея Нефедова.

Суд разрешил обвиняемым двухчасовые ежедневные прогулки в окрестностях жилых домов по адресам их содержания под домашним арестом, за исключением случаев ограничений на прогулки граждан, вводимых органами власти в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, пояснили в пресс-службе.

В октябре прошлого года Мосгорсуд изменил Хотину меру пресечения на запрет определенных действия, но позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил это решение и вернул бизнесмена под домашний арест. Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), вину никто из них не признал, они отказались давать показания по существу предъявленных обвинений.

Уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд рублей у банка «Югра» возбуждено в январе 2019 года Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ.