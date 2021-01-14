Создаваемое правительством социальное казначейство — необходимый инструмент для снижения уровня бедности. Об этом заявил глава Кабмина Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума, текст которого приводится на сайте правительства.

«Коронавирус показал необходимость более активного внедрения цифровых форматов во все сферы нашей жизни. Это касается и социальной поддержки. И сейчас правительство создает инструмент , который называют социальным казначейством. Это общенациональная информационная платформа для помощи именно тем, кто в ней нуждается. Ее наличие — необходимый инструмент для достижения еще одной важнейшей национальной цели: снижения уровня бедности», — отметил Мишустин.



Он пояснил, что «такой механизм позволит действовать проактивно и направлять средства автоматически тем, кто получает соответствующее право». «Так же оперативно, как это было сделано с президентскими новогодними выплатами семьям с детьми до восьми лет. Без заявлений и хождений по инстанциям», — уточнил премьер-министр.