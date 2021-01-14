Порядка 3,7 млн россиян, что составляет 6% от общего числа работающих граждан, продолжат работать в удаленном формате. Минтруд ожидает снижения этого показателя до 5% после снятия всех ограничений, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

«Количество занятых (На «удаленке» — Прим. ред.) постепенно снижается в силу снятия определенных ограничений. Сейчас мы видим, что количество занятых у нас порядка 3,7 млн человек — это 6%. Мы ожидаем, что, наверное, после снятия всех ограничений их количество понизится еще и будет порядка 5% от общего числа занятых — это где-то 2,7-2,8 млн человек», — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.

Котяков добавил, что тем не менее это существенно выше показателей допандемического периода. «Так что тенденция по вовлечению большего числа работников в удаленный формат занятости сохранится в будущем», — отметил министр.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума отметил, что формат удаленной занятости не исчезнет после пандемии и будет развиваться не только в инновационных отраслях, но и в сфере реального производства. По его словам, специфика «удаленки» с учетом опыта последних месяцев была учтена в поправках в Трудовой кодекс. «Это важно, поскольку мы имеем дело с мировой тенденцией с неизбежными изменениями на рынке труда, и прежнее трудовое законодательство этого учитывать не могло», — подчеркнул глава Кабмина.

По словам Мишустина, благодаря цифровым технологиям дистанционная занятость будет в наибольшей степени развиваться в новых отраслях, «однако практика показывает, что и в некоторых традиционных сегментах реального производства тоже начинает происходить» процесс роста «удаленки». «Но если в период коронавируса удаленная работа была отчасти вынужденной мерой, то в дальнейшем [она] уже будет определяться самой экономикой. Главное, чтобы это основывалось на конкретных критериях эффективности и производительности труда», — сказал глава правительства.