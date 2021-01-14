Ретейлер «Магнит» запустит собственного мобильного оператора Magnit Mobile, сообщил гендиректор ретейлера Ян Дюннинг, выступая на Гайдаровском форуме.



«Мы сейчас развиваем мобильные услуги, чтобы больше проникнуть в то, что требуется потребителю», — сказал он.

В пресс-службе компании пояснили, что это будет MVNO (виртуальный оператор) под брендом Magnit Mobile. Сейчас идут подготовительные процедуры, в том числе получение лицензии. «Старт пилота в одном из регионов России планируем на 2021 год», — отметили в компании.

Ранее «Ведомости» отмечали, что партнером «Магнита» может стать Tele2. В Теле2 от комментариев воздержались.

В конце 2019 года «Магнит» запустил с ВТБ собственный платежный сервис — Magnit Pay. Ретейлер управляет крупнейшей в России розничной сетью, состоящей из более чем 21 тыс. магазинов.