Московские школьники со следующей недели вернутся к очному обучению, а все остальные действующие в столице ограничения (которые, напомним, вводились до 15 января ), продлеваются на неделю. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, подписавший соответствующий указ.

«С понедельника, 18 января 2021 года, учащиеся с первого по 11-й класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме. Транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте», — отмечается в сообщении. Собянин подчеркнул, что школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности и в случае выявления даже одного случая инфекции весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.

Все остальные ограничения продлеваются на неделю — до четверга, 21 января. Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

По словам мэра, эпидемиологическая обстановка в Москве пока остается неопределенной: с одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости, набирает темп вакцинация, с другой — ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло.

Собянин объяснил, почему ограничительные меры продлеваются именно на неделю: «По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок».



«Если не произойдет ухудшения и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений», — отметил мэр. В числе прочего он призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации для максимально быстрого формирования коллективной защиты от вируса, что позволит городу скорее вернуться к обычной жизни.