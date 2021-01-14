Госдума на заседании 26 января может рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. Это следует из предварительного календаря рассмотрения вопросов, размещенного в четверг в думской электронной базе данных.

Законопроектом предлагается дополнить состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ вычетом в сумме, уплаченной плательщиком налога на доходы физических лиц в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями (индивидуальными предпринимателями) физкультурно-оздоровительные услуги.

Согласно инициативе, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Принятие и реализация законопроекта будут способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан, отмечают в Кабмине.