У следственных органов есть данные о причастности экс-миллиардера и бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева к хищению государственного имущества. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Помимо хищений в банковской сфере, в организации которых они (Дмитрий Ананьев и второй экс-совладелец Промсвязьбанка, его брат Алексей — Прим. ред.) обвиняются, сейчас мы располагаем информацией о причастности Дмитрия Ананьева к покушению на хищение государственного имущества — трех земельных участков. По данному факту возбуждено уголовное дело, и Ананьеву Дмитрию будет заочно предъявлено обвинение», — заявил Бастрыкин.

Адвокат Дмитрия Ананьева Сергей Ковалев сказал РБК, что ему ничего не известно о новых претензиях к его доверителю.