Рост стоимости акций Affirm в два раза увеличил состояние одного из основателей компании до 2,7 млрд долларов.
Резкий рост стоимости акций финтеха Affirm (по итогам первого дня торгов на бирже NASDAQ стоимость бумаг практически удвоилась) привел к появлению в мире нового миллиардера, сообщает Forbes.
Affirm разместилась на NASDAQ 12 января. В рамках листинга компания продала 24,6 млн акций по 49 долларов за штуку, в результате чего ее капитализация составила 11,9 млрд. К концу торгов 13 января стоимость акций Affirm выросла до 97,24 доллара (на 98,45%), а капитализация — до 23,6 млрд.
Forbes отмечает, что в результате такого скачка котировок состояние одного из основателей компании, уроженца Киева Макса Левчина, которому принадлежат 11% акций Affirm, выросло до 2,7 млрд долларов.
«Это делает его самым новым среди миллиардеров в финтехе», — отмечает Forbes.
Компания Affirm предоставляет возможность совершать онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных потребительских кредитов.
Левчин — один из основателей системы электронных платежей «PayPal Макс Левчин», история которой началась с его знакомства с Питером Тилем. Друзья основали компанию Confinity, которая сделала возможной отправку денег через e-mail и практически сразу начала работать с электронными аукционами, в частности с eBay. Вскоре Confinity раскрутилась и слилась с финансовой компанией X.com, принадлежавшей еще никому не известному Илону Маску. Объединенная фирма получила название PayPal.
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