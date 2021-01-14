Резкий рост стоимости акций финтеха Affirm (по итогам первого дня торгов на бирже NASDAQ стоимость бумаг практически удвоилась) привел к появлению в мире нового миллиардера, сообщает Forbes.



Affirm разместилась на NASDAQ 12 января. В рамках листинга компания продала 24,6 млн акций по 49 долларов за штуку, в результате чего ее капитализация составила 11,9 млрд. К концу торгов 13 января стоимость акций Affirm выросла до 97,24 доллара (на 98,45%), а капитализация — до 23,6 млрд.

Forbes отмечает, что в результате такого скачка котировок состояние одного из основателей компании, уроженца Киева Макса Левчина, которому принадлежат 11% акций Affirm, выросло до 2,7 млрд долларов.

«Это делает его самым новым среди миллиардеров в финтехе», — отмечает Forbes.

Компания Affirm предоставляет возможность совершать онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных потребительских кредитов.

Левчин — один из основателей системы электронных платежей «PayPal Макс Левчин», история которой началась с его знакомства с Питером Тилем. Друзья основали компанию Confinity, которая сделала возможной отправку денег через e-mail и практически сразу начала работать с электронными аукционами, в частности с eBay. Вскоре Confinity раскрутилась и слилась с финансовой компанией X.com, принадлежавшей еще никому не известному Илону Маску. Объединенная фирма получила название PayPal.