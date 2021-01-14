Эксперты компании Group-IB зафиксировали активность в СНГ, Европе и США русскоязычных мошеннических групп, похищающих деньги и данные банковских карт пользователей с помощью фейковых сайтов популярных курьерских служб и маркетплейсов. Об этом говорится в сообщении компании. Против пользователей из Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Чехии, США, Украины, Узбекистана, Киргизии и Казахстана работают не менее 20 крупных группировок. В целом, за год заработок всех преступных групп, использующих данную схему мошенничества, оценивается более чем 6,2 млн долларов. Согласно прогнозам Group-IB, ущерб от «курьерской схемы» до конца года может вырасти.

Схема быстро масштабируется на европейские и американские площадки, предупреждают аналитики. Первое массовое использование в России схемы «Мамонт» («мамонтом» на сленге мошенников называют жертву) специалисты CERT-GIB и Group-IB Digital Risk Protection зафиксировали летом 2019 года, но пик активности пришелся на 2020 год в связи с пандемией и увеличением спроса на услуги курьерской доставки.

На популярных сервисах бесплатных объявлений злоумышленники размещают так называемые «лоты-приманки» — объявления о продаже по намеренно заниженным ценам товаров — фотоаппаратов, игровых приставок, ноутбуков, смартфонов и так далее. Покупатель связывается с продавцом, тот переводит дальнейшее общение в мессенджер, где запрашивают контактные данные якобы для оформления доставки через курьерскую службу. Затем ей присылают ссылку на один из сайтов популярных курьерских служб для оплаты доставки, который оказывается фейковой страницей. Мошенники похищают и деньги, и данные банковских карт. Схема предусматривает варианты продолжения: часть жертв обманывают повторно — «разводят на возврат» — на деле с карты происходит повторное списание той же суммы.

Если в России ущерб от одной мошеннической операции составляет 10 тыс. — 30 тыс. рублей, то в Европе он может быть значительно выше за счет более высокой покупательской способности интернет-пользователей, а также их неготовности к подобному виду мошенничества.

Все сделки и трансакции отображаются в отдельном телеграм-боте: там указана сумма, номер платежа и ник-нейм получателя. Проанализировав сообщения о выплатах в чат-ботах, аналитики Group-IB выяснили, что 20 из 40 активных групп, ориентированы на зарубежные страны. В среднем они зарабатывают 60 752 долларов в месяц, но доходы разных групп неоднородны. В целом, общий ежемесячный заработок 40 самых активных действующих преступных групп оценивается как минимум в 522 731 долларов в месяц. К чат-ботам прикручены «магазины», в которых можно приобрести аккаунты для различных досок объявлений, электронные кошельки, таргетированные e-mail рассылки, мануалы и так далее, вплоть до найма адвоката, который в случае задержания будет защищать мошенника в суде.