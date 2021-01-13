Курс доллара уйдет в конце II квартала текущего года к уровню ниже 70 рублей, прогнозирует рейтинговое агентство «Эксперт РА».

«Высокие относительно развитых рынков процентные ставки и восстановившиеся цены на экспорт, скорее всего, будут способствовать укреплению рубля. Санкционные риски, как показывает опыт последних лет, существенно переоцениваются, а российская экономика достаточно устойчива к ним. «Эксперт РА» ожидает, что курс пробьет уровень 70 рублей за доллар в конце II квартала 2021-го, но в течение года курс будет существенно колебаться в зависимости от положения и настроений в российской и мировой экономиках», — отмечается в обзоре «Макроэкономический прогноз на первое полугодие 2021 года: неглубокая заморозка» . По прогнозам, колебания будут сопоставимыми по масштабу с 2018 и 2020 годами.

Из таблиц к материалу следует, что курс доллара на конец 2021 и 2022 годов прогнозируется на уровне 69 рублей.

В обзоре отмечается, что «сегодня прогноз динамики ВВП по итогам 2020 года значительно более оптимистичен, чем всего несколько месяцев назад. Базовый сценарий предполагает, что по итогам 2020 года ВВП снизится на 3,8%, в 2021-м прибавит 3,5% (в основном благодаря росту бюджетных расходов в конце 2020-го и новому раунду восстановления сырьевых цен), а в 2022-м увеличится на 2,2%».

Аналитики полагают, что дальнейшее понижение ключевой ставки ЦБ, находящейся сейчас на уровне 4,25% годовых, «возможно только в том случае, если экономическая рецессия усугубится или (что более вероятно) инфляция уйдет в пике и заякорится в районе 3,5% годовых к концу квартала. В таком случае можно ожидать снижения на 25 базисных пунктов в марте или апреле, а при медленном восстановлении экономики и далее — ниже психологически важного инфляционного таргета в 4%».

В базовом сценарии «Эксперт РА» предполагается, что инфляция на конец этого и следующего годов будет находиться на уровне 3,5%, а ключевая ставка составит 4% на конец текущего года и 4,75% на конец 2022-го.



«Бюджет РФ по итогам 2020 года окажется дефицитным вследствие одновременного сокращения поступлений и роста расходов, однако сам дефицит остается управляемым, а программа заимствований реализуется с минимальным привлечением ресурсов Банка России. Мы ожидаем, что бюджетные индикаторы постепенно вернутся к мирному, без эффектов пандемии и борьбы с ней, уровню только в 2022 году. Изменившиеся структуры экономики и занятости, которые деформировали пандемия и экономический кризис, а также устойчиво выросшие социальные и медицинские расходы не позволят вернуть параметры бюджета «золотого» 2019 года», — говорится также в материале «Эксперт РА».