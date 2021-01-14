Профицит ликвидности российского банковского сектора в 2020 году составил порядка 200 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью телеканалу РБК в рамках Гайдаровского форума.

«Мы, действительно, закончили год с небольшим структурным профицитом порядка 200 млрд [рублей]», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ ожидает профицита ликвидности банковского сектора порядка 1 трлн руб. на конец 2020 года. В предыдущие два года до начала пандемии структурный профицит колебался в диапазоне 2-3 трлн руб.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина также отмечала, что ЦБ не ожидает перехода российского банковского сектора к дефициту ликвидности в ближайшие годы.