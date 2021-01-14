Страховщикам, а также их агентам не следует предлагать гражданам, не обладающим специальными финансовыми знаниями и опытом работы на рынке инвестиций, некоторые страховые продукты с инвестиционной составляющей, говорится в информационном письме Банка России.

В первую очередь речь идет об инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) и отдельных видах договоров накопительного страхования жизни (НСЖ). Так, рекомендовано не продавать полисы НСЖ, где предусмотрена единовременная уплата премии или где выплаты зависят от значений активов, предназначенных только для квалифицированных инвесторов.

Банк России выявил практики предложения ИСЖ и НСЖ в банковских офисах под видом вкладов с повышенной доходностью, поясняется в сообщении . При этом нередко граждан не информируют об особенностях и рисках таких продуктов, их отличии от вкладов.

Регулятор считает, что начинающим инвесторам практически невозможно объективно оценить особенности этих продуктов, поскольку они являются сложными даже для тех, кто профессионально работает на финансовом рынке. Для граждан, ошибочно считающих инвестиционные страховые продукты вкладами, эти полисы несут риски частичной потери средств (в частности, при досрочном прекращении договора), а в некоторых случаях — и полной потери своих денег: например, при пропуске одного из регулярных платежей по НСЖ. Кроме того, страховые компании не являются участниками системы страхования вкладов, поэтому ИСЖ и НСЖ не подпадают под действие этой системы.



«Ограничение продаж гражданам страховых полисов с инвестиционной составляющей позволит защитить права и интересы потребителей финансовых услуг, которые не всегда разбираются в отличиях сберегательных продуктов от инвестиционных инструментов и рискуют не только не получить ожидаемую доходность, но и потерять вложенные средства», — полагают в ЦБ.

